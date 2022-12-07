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Российские хоккеисты вошли в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХ

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По версии Forbes Александр Овечкин по сумме рекламных контрактов занимает первое место в лиге.


Артемий Панарин.
Источник: https://metaratings.ru/

Российские спортсмены из-за массовых отстранений оказались в непростых условиях. Хоккей остается одной из немногих дисциплин, в которой лучшие россияне выходят на лед против лучших иностранцев. В новом сезоне НХЛ играет более 50 российских хоккеистов. По предварительным данным, они заработают более 100 млн долларов.


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Авторитетное издание Forbes определило ТОП-5 хоккеистов НХЛ, имеющих самый высокий доход. Среди них три спортсмена из РФ.


Возглавляет пятерку форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор МакДэвид. По контракту канадец заработает $10,8 млн. На получение еще $4,5 млн спортсмен может рассчитывать благодаря рекламным соглашениям с сетью автосалонов Go Auto, экипировщиком CCM, производителем коллекционных карточек Upper Deck и оператором азартных игр BetMGM.


Второе место в рейтинге за Александром Овечкиным. Он получит $14 млн. При этом почти треть его дохода обеспечивают партнерские соглашения с Coca Cola, Nike и производителем часов Hublot. По сумме рекламных контрактов россиянин лидирует в лиге.


Третье место в ТОПе занимает форвард «Далласа» Тайлер Сегин. Его заработная плата $11,7 млн, а по спонсорским контрактам спортсмен получит $0,2 млн.

В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов и Артемий Панарин. В его контракте прописана сумма в $11,3 млн, еще $0,4 млн он получит благодаря дополнительным контрактам.


Закрывает пятерку самых «дорогих» игроков лиги голкипер Сергей Бобровский. Его зарплата составляет $10,8 млн, а доход от рекламы составляет $0,2 млн.

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