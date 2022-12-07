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Huntington Ingalls Industries передала ВМС США эсминец УРО DDG-123 "Лена Сатклифф Хигби" класса "Арли Берк"

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Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Эсминец УРО типа "Арли Берк".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

ЦАМТО, 6 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) сообщила о состоявшейся на предприятии ее подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии передачи ВМС США нового эсминца УРО (DDG-123) "Лена Сатклифф Хигби" класса "Арли Берк".

DDG-123 станет 34-ым эскадренным миноносцем "Арли Берк" и последним кораблем версии "Флай-2A" (Flight IIA), построенным подразделением Ingalls Shipbuilding. Основной контракт на постройку корабля был заключен с Huntington Ingalls Industries в марте 2016 года. Резка стали для постройки DDG-123 началась 25 января 2017 года, а закладка киля состоялась 14 ноября 2017 года. Церемония крещения прошла 24 апреля 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, к настоящему времени Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 33 корабля класса "Арли Берк". Последним из построенных компанией кораблей серии 14 мая 2022 года в боевой состав американского флота вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-119) "Дэлберт Д.Блэк".

В стадии строительства находится еще несколько кораблей серии: "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128), "Иеремия Дентон" (DDG-129) и "Джордж М.Нил" (DDG-131).

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
HII
Ingalls
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