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ТАСС

ООН сообщила о гибели более 17 тыс. гражданских на Украине с февраля

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Pаместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Pаместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Источник изображения: AP Photo/ Mary Altaffer

В организации не уточнили, на каких территориях зафиксирована гибель гражданских лиц

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Количество гражданских лиц, погибших на Украине с февраля 2022 года, превысило 17 тыс. человек, в их числе более 400 детей. Такие данные привел во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 1 декабря 2022 года были убиты 17 023 гражданских лица, в том числе, 419 детей. Однако мы знаем, что настоящие цифры гораздо выше. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 715 атак на медицинскую инфраструктуру, в том числе, 630 атак по медицинским учреждениям и 61 атаку на медперсонал. Эти атаки составляют 70% от всех атак на медицинские учреждения по всему миру в этом году. Всего убито или ранено было 1 148 детей, миллионы были вынуждены бежать, оказались разлучены со своими семьями или столкнулись с риском насилия", - сказал он.

Гриффитс не уточнял, на каких территориях зафиксирована гибель гражданских лиц.

"Всего около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 6,5 млн из них остаются в пределах Украины, более 7,8 млн находятся в Европе", - добавил он.

Особую угрозу гражданскому населению, отметил Гриффитс, представляют наступившие холода. "Гуманитарные работники предоставили помощь для того, чтобы помочь пережить зиму, 630 тыс. человек, в том числе, поставили 400 генераторов для объектов критически важной инфраструктуры", - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева. 

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