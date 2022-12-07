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Naked Science

«Пожирающая себя» ракета украинского стартапа впервые взлетит следующей весной

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Помимо оригинальной конструкции «самопожирающегося» двигателя, в ракетах Promin Aerospace ожидаются и другие редкие технические решения. Например — клиновоздушное сопло
Помимо оригинальной конструкции «самопожирающегося» двигателя, в ракетах Promin Aerospace ожидаются и другие редкие технические решения. Например — клиновоздушное сопло.
Источник изображения: Promin Aerospace

Украинская частная космическая компания Promin Aerospace, несмотря на сложную обстановку в стране, продолжает работу над ракетой оригинальной конструкции. Первый тестовый запуск намечен на первую половину 2023 года. В свежем интервью основатель стартапа рассказал, что даже если прототип не получится отправить в полет на родине, сроки не должны сильно измениться.

Портал SpaceNews следит за судьбой Promin Aerospace и недавно пообщался с главой компании — Мишей Рудоминским. Сооснователь и директор стартапа поделился с журналистами расписанием проекта. Точных дат он не озвучил, но первый запуск экспериментальной ракеты запланирован на начало 2023 года. Конкретные место и время пуска будут зависеть исключительно от украинских регуляторов. Которые, надо признать, в нынешних обстоятельствах могут и не разрешить опыты с ракетной техникой.

Однако Рудоминский не унывает: даже если на родине первый старт Promin Aerospace провести не получится, есть альтернативные варианты. Ранее компания подписала меморандум о взаимопонимании со строящимся шотландским космодромом в Сатерленде. К началу 2023 года площадка должна быть готова, и украинский стартап может произвести запуск там.

Месторасположение тестовых стендов и производственной площадки Promin Aerospace держит в секрете. Но изредка публикует в своем Твиттере сильно обрезанные фотографии с испытаний двигателей

Источник изображения: Promin Aerospace

Амбициозный стартап Promin Aerospace появился в 2021 году в Днепре — историческом центре космической промышленности Украины. Именно там расположены предприятия «Южмаш» и КБ «Южное», где выпускали носители «Зенит», а также разрабатывали ракеты Р-36М (та самая «Сатана»), «Космос» и «Циклон».

Костяк команды Promin Aerospace — уже упомянутый Рудоминский и Виталий Емец, главный инженер. За последние пару лет Емец опубликовал несколько научных работ, посвященных использованию «самопожирающих» (аутофагирующих) ракетных двигателей. По сути, это и есть основная изюминка разработок компании. Такие двигатели имеют меньшую массу, чем твердотопливные аналоги с аналогичной тягой.

Принципиально такой «аутофаг» представляет собой гибридный двигатель: в нем твердое горючее формирует стенки и центральную часть камеры сгорания, через которую прокачивается жидкий или газообразный окислитель. Получается, ракета буквально пожирает свои конструктивные элементы во время работы.

Первый запуск будет на высоту всего 100 метров, это лишь проверка концепции в «боевых» условиях. Перед этим Promin Aerospace провела многократные стендовые испытания двигателя. Готовый носитель попадет в класс сверхлегких ракет, возможно, даже геофизических (суборбитальных). Хотя в проспектах на сайте стартапа заявлена доставка от 100 граммов до трех килограммов на солнечно-синхронную орбиту (600-800 километров высотой). Высота ракеты составит от четырех до восьми метров, диаметр — от 20 до 45 сантиметров. Судя по разбросу параметров, окончательный облик изделия еще не доработали.

В интервью Рудоминский отметил, что последние несколько месяцев были особенно продуктивными, хотя компании сильно не хватает финансирования. Последний раунд поиска инвесторов начался 22 февраля и сразу же закончился по понятным причинам. Тем не менее Promin Aerospace рационально использует остатки ранее полученных средств (порядка 500 тысяч долларов от частного фонда) и даже умудряется привлекать крупных инвесторов: в августе Google выделил стартапу грант в размере 100 тысяч долларов.

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Страны
Украина
Продукция
РС-20Б
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
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