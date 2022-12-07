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ЦАМТО

ВВС Латвии получили национальные УТС "Таррагон"

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УТС "Таррагон"
УТС "Таррагон".
Источник изображения: avatars.dzeninfra.ru

ЦАМТО, 6 декабря. По информации Минобороны Латвии, 2 декабря на аэродроме в Адажи министр обороны Латвии Артис Пабрикс проинспектировал два самолета "Таррагон" производства латвийской компании SIA "Pelegrin", закупленных для ВС страны.

Как заявил глава латвийского военного ведомства, благодаря сотрудничеству ВС и военной промышленности в Латвии была возрождена не только автомобильная промышленность, но и производство самолетов.

С аэродрома Адажи летчики ВВС на самолетах "Таррагон" совершили перелет на авиабазу Вооруженных сил, где новые самолеты будут постоянно базироваться. На авиабазе состоялась торжественная церемония встречи, в которой принял участие командующий ВВС полковник Виестурс Масулис.

"Террагон" – первые принадлежащие ВВС Латвии национальные самолеты, которые будут применяться для обучения летчиков, а также поддержания их квалификации и обеспечения других боевых задач.

"Таррагон" представляет собой двухместный турбовинтовой самолет с низкорасположенным крылом и убирающимся трехопорным шасси.

Длина УТС – 7530 мм, размах крыла – 7940 мм, высота – 2490 мм. Он может оснащаться двигателями Rotax 912ULS и Rotax 912iS мощностью 100 л.с., Rotax 914 мощностью 115 л.с. и Rotax 915iS мощностью 135 л.с., позволяющими развивать скорость до 370 км/ч и достигать высоты до 3,5 км. Максимальная дальность полета – 1300 км. Самолет экономичен в эксплуатации и обслуживании. Минимальная длина разбега на асфальтовом покрытии – 225 м, длина пробега – 150 м.

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Страны
Латвия
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