Украина с февраля направила на военные нужды более $30 млрд

На зарплаты военным и сотрудникам других силовых структур пошло $20,85 млрд

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украина после начала боевых действий в стране в феврале выделила на нужды армии и безопасности более $30 млрд. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая во вторник на заседании правительства.

"За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд гривен ($30,6 млрд - прим. ТАСС)", - сказал Шмыгаль, видеозапись выступления которого было размещено в его Telegram-канале.

По словам премьера, начиная с февраля власти Украины выделили на зарплаты военным и сотрудникам других силовых структур 770 млрд гривен ($20,85 млрд - прим. ТАСС). На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружений украинские власти выделили 176,2 млрд гривен ($4,77 млрд - прим. ТАСС), что больше, чем в целом за последние 10 лет, уточнил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в бюджете Украины на 2023 год выделено 300 млрд гривен ($8,12 млрд) на закупку, модернизацию и ремонт оружия и военной техники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце ноября заявил, что страны НАТО и их партнеры поставили Киеву оружие и военную технику на $40 млрд. На данный момент США предоставили Украине военную помощь примерно на $20 млрд. Соединенные Штаты предоставили более $19 млрд в виде помощи в сфере безопасности и почти $15 млрд в виде прямой экономической и гуманитарной помощи. Администрация США направила Конгрессу запрос предоставить ей еще $37,7 млрд на оказание помощи Киеву. Из этой суммы $21 млрд планируется пустить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов Пентагона в связи с поставками вооружений Украине.

Евросоюз уже потратил на Украину в этом году 22 млрд евро, в том числе 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС, сообщил в начале ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.