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ТАСС

"Калашников" поставил МО РФ самую большую партию патронов 9х21 мм за последние годы

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Патроны 9х21 мм
Патроны 9х21 мм.
Источник изображения: Пресс-служба Группы компаний "Калашников"

По данным концерна, патрон с пулей с обыкновенным свинцовым сердечником предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников") выполнил крупнейший контракт на поставку Минобороны России патронов 9х21 мм со свинцовым сердечником. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе концерна.

"Это самая большая партия боеприпасов данного типа, произведенных на предприятии за последние годы", - отмечается в сообщении.

По данным концерна, патрон с пулей с обыкновенным (свинцовым) сердечником (индекс 7Н28) предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты.

Патрон, разработанный в ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для использования всей линейкой оружия 9х21 мм и, в частности, созданными в ЦНИИточмаш пистолетами СР1 ("Гюрза") всех модификаций, пистолетами-пулеметами СР2. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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