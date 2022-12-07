Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки

Плавучий космодром «Морской старт» стал обузой для своего собственника — крупнейшей частной российской авиакомпании S7. Причину этого в колонке для «Известий» объяснил эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

Специалист назвал проект космодрома «чемоданом без ручки, который иногда проще просто бросить, чем нести».

Эксперт напомнил, что изначально передовой проект в процессе своей реализации столкнулся с рядом трудноразрешимых трудностей. В частности, из-за сложности сборки ракет «Зенит-3SL» прямо на платформе не удалось наладить последовательный пуск сразу трех носителей без привлечения наземной инфраструктуры. Кроме того, к программе имелись вопросы с точки зрения интереса к ней потенциальных заказчиков.

В настоящее время, как отметил Струговец, под «Морской старт» нет действующей ракеты, а создаваемый для этих целей в России носитель еще далек от готовности. Автор добавил, что морской космодром требует существенного обновления оборудования и большого числа заказов, чего пока тоже нет.

«Только стоянка судов проекта в порту обходится, как сообщали в S7, в один миллион долларов в месяц. Это сугубо убыточный проект, и вряд ли найдется чиновник, который возьмет его на баланс государства», — заключил эксперт.

В декабре генеральный директор «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин заявил, что «Роскосмос» и компания S7 начали переговоры о будущем плавучего космодрома «Морской старт», пуски с которого были прекращены в 2014 году.