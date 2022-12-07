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В США отказали Австралии в атомных подлодках

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

В рамках оборонного альянса AUKUS США могли бы предложить Австралии совместное использование американских атомных подводных лодок (АПЛ). С такой идеей выступил член Палаты представителей Соединенных Штатов Роб Уиттман. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Было много разговоров о том, что австралийцы просто купят американскую подводную лодку. Этого не произойдет», — сказал парламентарий, объяснив отказ предоставить субмарины Канберре тем, что Вашингтон не может позволить себе прервать ранее запланированные закупки АПЛ.

Согласно предложению Уиттмана, американская сторона могла бы позволить австралийской понаблюдать за полным циклом производства АПЛ и подготовкой ее экипажа, а также наладить совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после чего Канберра должна определиться с планами своих дальнейших действий.

В этом случае, как говорит Уиттман, «возможно, США нужно иметь 51 процент контроля и командования, а Австралии — 49 процентов». По его словам, «традиционные взгляды на суверенитет и суверенные возможности в данный момент не имеют значения».

В сентябре газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что американское руководство ведет переговоры об ускорении поставок АПЛ для военно-морских сил Австралии в ответ на растущую военную мощь Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
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