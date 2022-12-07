Макрон призвал не устраивать полемику по гарантиям безопасности для РФ

Макрон: новая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России
МОСКВА, 6 декабря/ Радио Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не разводить полемику по вопросу обеспечения гарантий безопасности для России после урегулирования конфликта на Украине.
С таким призывом он выступил перед саммитом по Западным Балканам в столице Албании Тиране.
В субботу, 3 декабря, Макрон заявил о необходимости создания после восстановления мира на Украине новой архитектуры безопасности Европы, которая будет включать гарантии безопасности для России. Его слова вызвали негативную реакцию на Украине и в Польше.
По словам Макрона, он всегда говорил о том, что в будущем придет время обсуждать вопросы коллективной безопасности.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Европа осознала колоссальные потери от конфликта на Украине.