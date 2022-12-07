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РИА Новости

Макрон призвал не устраивать полемику по гарантиям безопасности для РФ

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Макрон: новая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России

МОСКВА, 6 декабря/ Радио Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не разводить полемику по вопросу обеспечения гарантий безопасности для России после урегулирования конфликта на Украине.

С таким призывом он выступил перед саммитом по Западным Балканам в столице Албании Тиране.

В субботу, 3 декабря, Макрон заявил о необходимости создания после восстановления мира на Украине новой архитектуры безопасности Европы, которая будет включать гарантии безопасности для России. Его слова вызвали негативную реакцию на Украине и в Польше.

По словам Макрона, он всегда говорил о том, что в будущем придет время обсуждать вопросы коллективной безопасности.

"Я думаю, что нам не стоит устраивать полемику там, где ее нет. Я всегда говорил о том, что по завершению переговоров о мире придет время обсуждать территориальные вопросы Украины... а также вопросы коллективной безопасности во всем регионе. Это то, о чем я говорил с самого начала, и то, над чем мы работали в феврале-марте", – цитирует РИА Новости французского лидера.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Европа осознала колоссальные потери от конфликта на Украине.

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Страны
Албания
Польша
Россия
Украина
Франция
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