Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России.

Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.