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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап ЗХИ

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Ракетный крейсер "Адмирал Головко"
Ракетный крейсер "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Михалев

ЦАМТО, 6 декабря. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в Финском заливе и вернулся к причалу "Северной верфи", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Головко" – третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения", – говорится в сообщении.

Об успешном завершении первого этапа испытаний нового фрегата доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову.

На заводе "Северная верфь" корабль будет подготовлен к продолжению следующего этапа заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
БФ
ГЗЛА
СФ
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