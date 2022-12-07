В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"

Системы С-125 "Нева" поступили в Польшу в конце 1960-х годов

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют переданные Польшей зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом сообщил во вторник в Twitter представитель польского правительства, бывший глава канцелярии кабмина Михал Дворчик.

"Не знаю, был уже этот снимок или нет, но всегда радует глаз. Польская С-125 "Нева" на службе ВСУ", - написал он, сопроводив запись фотографией украинских военнослужащих на фоне этого ЗРК.

Системы С-125 "Нева" поступили в Польшу в конце 1960-х годов. В 1990-х годах было принято решение об их модернизации до систем Newa-SC, что означает "самоходные и цифровые".

В 2021 году на вооружении ПВО Польши было шесть дивизионов с 17 комплектами пусковых установок S-1325 Newa-SC.