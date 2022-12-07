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ТАСС

В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 "Нева" Источник: http://www.raspletin.ru/.

Системы С-125 "Нева" поступили в Польшу в конце 1960-х годов

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют переданные Польшей зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом сообщил во вторник в Twitter представитель польского правительства, бывший глава канцелярии кабмина Михал Дворчик.

"Не знаю, был уже этот снимок или нет, но всегда радует глаз. Польская С-125 "Нева" на службе ВСУ", - написал он, сопроводив запись фотографией украинских военнослужащих на фоне этого ЗРК.

Системы С-125 "Нева" поступили в Польшу в конце 1960-х годов. В 1990-х годах было принято решение об их модернизации до систем Newa-SC, что означает "самоходные и цифровые".

В 2021 году на вооружении ПВО Польши было шесть дивизионов с 17 комплектами пусковых установок S-1325 Newa-SC. 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
С-125
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1 комментарий
№1
07.12.2022 11:43
не  читал как  они  домодернизировали этот комплекс и что в  итоге  получилось, но  если все  нормально, это опять усиление ПВО Украины. Тем более, что такие  комплексы  имелись в Украине  на  начало конфликта и , вероятно, есть персонал, который  быстро изучит технику
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