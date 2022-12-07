Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь

Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что Украина за ноябрь потеряла свыше 8300 военных

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом армии.

"Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины", — сообщил глава оборонного ведомства.

Российские военные наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам системы военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними целям, продолжил Шойгу.

Кроме того, армия России принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. В то же время киевский режим только за последние две недели выпустил по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска ПВО перехватывают большую часть ракет.

Действия ВСУ Москва считает ядерным терроризмом, подчеркнул глава Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.