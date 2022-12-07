Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат российской армии. Такое поручение он дал 6 декабря на заседании координационного совета по обеспечению ВС РФ.

Мишустин отметил, что Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже заявили о приведении нормативов обеспеченности со своими реальными нуждами. В настоящий момент завершается работа по составлению планов поставок.

«Важно это сделать оперативно – сейчас завершается работа по утверждению таких документов на ближайшее время. На их основании предприятия-поставщики будут выстраивать свою деятельность, равно как и межзаводскую кооперацию», — пояснил председатель правительства.

Мишустин также потребовал устранить все технологические препятствия на производствах, которые занимаются снабжением армии. Кроме того, для улучшения качества поставок необходимо проанализировать работу конструкторских центров, работающих в зоне боевых действий, резюмировал премьер-министр.

В конце ноября Мишустин сообщал, что целевые задания по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции утверждены. По его словам, правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки.

Еще 10 ноября президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Также Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

21 октября президент подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.