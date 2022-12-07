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РИА Новости

Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно

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Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Минобороны: фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап испытаний

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу судостроительного предприятия "Северная верфь", сообщило во вторник Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения", - говорится в сообщении.

Об успешном завершении первого этапа испытаний нового фрегата доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову.

На заводе "Северная верфь" корабль будет подготовлен к продолжению следующего этапа заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
БФ
ГЗЛА
СФ
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