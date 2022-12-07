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РИА Новости

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке для ВС

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Мишустин призвал увеличить темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд ВС

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд Вооруженных сил РФ должны постоянно наращиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению армии.

"Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо четко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого", - сказал он.

Мишустин также заявил о необходимости проанализировать деятельность конструкторских центров для улучшения качественных характеристик поставляемой продукции.

"Доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета", - сказал премьер.

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Россия
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Минoбороны РФ
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