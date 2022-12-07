Собственная версия БМП-1, под названием XCB-01 появилась во Вьетнаме

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Первые партии БМП-1 во Вьетнам были поставлены в конце 70-х годов. Всего, по разным данным, получено около 300 единиц такой техники.

Как отмечает "РГ: русское оружие", "единички" хорошо зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации. Выявившиеся некоторые недостатки вьетнамские инженеры и конструкторы попытались устранить на собственной БМП, получившей обозначение XCB-01.

Внешне она напоминает советский образец, но в то же время имеется много отличий. Так, корпус - более угловатый и обладает увеличенными размерами в высоту и в длину. По всей видимости, это сделано для создания более комфортных условий по размещению экипажа и десанта, а также для лучшей устойчивости на воде.

Десанту оставили возможность вести огонь из личного оружия. Количество опорных катков осталось прежним, но форма их несколько изменилась. При этом элементы подвески заимствовали полностью.

Башня, хоть и осталась одноместной, но выглядит совершенно по-другому. Ее переделали, чтобы упростить производство. В ней установлена 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" - оружие не самое новое и эффективное, но боеприпасы к ней освоены предприятиями местного военно-промышленного комплекса. Как и модернизированные противотанковые управляемые ракеты "Малютка", получившие полуавтоматическое управление.

Для усиления огневой мощи также установлен 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ "Утес", видны дымовые гранатометы. Информации о том, какой установлен двигатель, пока нет. Возможно, оставлен 300-сильный УТД-20, однако нельзя исключать и вероятность того, что применен более мощный мотор с увеличенным ресурсом.

Как считают военные эксперты, на базе XCB-01 возможно будет создано целое семейство различных машин: в том числе бронетранспортер, зенитная и артиллерийская самоходные установки, командирские, инженерные и разведывательные варианты. Не исключено и появление легкого танка.