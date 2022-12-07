Шойгу: "Юнармия" активно поддерживает военнослужащих ВС РФ с первых дней спецоперации

По словам министра обороны, в течение последних лет удалось наладить эффективный механизм государственной поддержки военно-патриотической работы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" оказывает поддержку военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ с начала проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"С первых дней специальной военной операции юнармейцы активно поддерживают наших военнослужащих. Оказание адресной помощи семьям военнослужащих и детям Донбасса, патриотические акции стали значимой частью деятельности юнармейцев", - сказал он во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

По словам министра, в течение последних лет удалось наладить эффективный механизм государственной поддержки военно-патриотической работы. "Движение "Юнармия" функционирует в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". На реализацию юнармейских проектов по подготовке молодежи к военной службе выделена целевая субсидия Министерства обороны России", - сказал Шойгу, отметив также стабильное развитие движения.

Министр обороны подчеркнул, что для успешной реализации военно-патриотической работы была значительно расширена учебно-материальная база. "За год в российских регионах практически вдвое увеличилось количество домов "Юнармии". Завершается создание региональных центров "Авангард". Создается сеть таких центров в городах-стотысячниках", - подытожил он.