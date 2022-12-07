Россиянам назвали три главные ошибки при использовании банковских карт

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам три главные ошибки при использовании банковских карт.

По словам аналитика, многие атаки мошенников на владельцев банковских карт достаточно однотипны, и пользователи уже научились правильно на них реагировать. Он отметил, что первая ошибка владельцев банковских карт — это передача пин-кода или информации по карте неизвестным лицам.

«Банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а все же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию», — отметил Гусев.

Вторая ошибка заключается в том, что пользователи делают покупки на непроверенных интернет-сайтах. Хотя известно, что существует проверенный самый выгодный интернет эквайринг, и многие сайты им пользуются.

Также пользователи не должны передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки. «Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах», — напомнил эксперт.

У россиян стали красть больше денег

Кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем 14,5 тысячи рублей — за последние три года показатель вырос на 30 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на слова директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

«Мы наблюдали рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в целом привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента», — рассказал он. Уваров отметил, что за данный период число таких операций выросло на 34 процента, а объем украденных денег — на 39 процентов.

Согласно данным регулятора, с января по сентябрь текущего года было зафиксировано около 700 тысяч случаев хищений. Мошенники похитили у клиентов банка почти 10 миллиардов рублей. Уваров предупредил, что злоумышленники пытаются обмануть граждан, используя новостную повестку, в том числе представляясь сотрудниками ЦБ или Следственного комитета.