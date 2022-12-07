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РИА Новости

МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС

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Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Рябков: есть позитивная динамика в переговорах с МАГАТЭ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Согласование сроков поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси зависит, в том числе, от того, получит ли Москва подтверждение о том, что параметры зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС будут включать гарантии контроля прекращения атак на нее со стороны Украины, в целом в переговорах по зоне безопасности вокруг станции есть позитивная динамика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Зависит не от нас, или, точнее, не только от нас", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Гросси в Россию.

Замминистра отметил, что "несколько раундов контактов с гендиректором МАГАТЭ и секретариатом МАГАТЭ продвинули дело формирования некоего режима, который бы укреплял безопасность Запорожской АЭС и исключал бы то, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, когда ВСУ ведут обстрелы, ставящие под угрозу не только жизни и безопасность персонала и жителей близлежащего города Энергодар, но и ядерную безопасность этого объекта - крупневшей атомной электростанции Европы".

"Если мы получим информацию о том, что разумная схема организации такого режима на Запорожской АЭС имеет шансы на реализацию, а это включает, в том числе, контроль, надлежащую проверку того, что ВСУ не будут иметь возможность вести такие обстрелы, то тогда, думаю, сроки поездки в РФ можно будет быстро согласовать", - отметил Рябков.

"Во взаимодействии с "Росатомом" и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ, я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется и работаем с определенной перспективой", - заключил замглавы МИД РФ.

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