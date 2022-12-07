Стартап Canoo разработал грузовой электромобиль для армии США

Пикап Canoo

Созданный пять лет назад стартап Canoo (Калифорния) со специализацией на производстве электромобилей разработал легкий тактический грузовой электромобиль (LTV) для работы в экстремальных условиях и участия в военных операциях. По замыслу создателей, он сможет перевозить самые различные грузы «от фанеры до военного снаряжения».

В начале это был вполне гражданский электромобиль для семейного отдыха и путешествий, но в какой-то момент им заинтересовались представители армии США. Как результат — заключенный в этом году контракт на разработку на его базе специального тактического транспортного средства.

Canoo LTV

Canoo LTV

Canoo LTV

LTV способен выдерживать экстремальные условия зоны боевых действий, для чего корпус и отдельные узлы были изготовлены из композитных материалов и кевлара, что обеспечило ему прочность и малый вес. В зависимости от выполняемой задачи предусмотрены две версии — в виде пикапа и бортового грузовика. Для сохранности перевозимых грузов LTV оснащен специальной системой креплений. Высокую проходимость электромобилю обеспечивают 32-дюймовые шины, пневматическая подвеска и движок мощностью 600 л. с. Более подробную информацию об электромобиле в компании обещают сообщить незадолго до запуска серийного производства.