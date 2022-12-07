Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях

Госкорпорация Ростех представила спецавтомобиль медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB на выставке Российской недели здравоохранения в «Экспоцентре». Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также авто адаптировано для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим.

Модель LADA Niva может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45. Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.

Салон LADA Niva Legend 4x4 KUB имеет утепленные стенки толщиной 40 мм, в комплектации предусмотрен кондиционер, что создает бригаде врачей комфортные условия даже при работе в условиях экстремальной жары или холода. Внутреннее пространство автомобиля изолировано от кабины водителя, оснащено поворотными сиденьями и мебелью из современных полимерных материалов, которые выдерживают ударные нагрузки до 10g. Еще одно конкурентное преимущество спецтранспорта – небольшая для полноприводного автомобиля высота пола, что повышает удобство и оперативность загрузки в салон пациента на каталке.

«Условия специальной военной операции ставят перед российской промышленностью особые задачи, в том числе при создании специального транспорта. Мы находим новые решения, увеличиваем темпы производства. Автотранспорт специального назначения, представленный на Российской неделе здравоохранения в выставочном комплексе «Экспоцентр», наглядное тому подтверждение. Эта современная, надежная техника – плод кооперации входящих в контур Ростеха компаний, чье производство сосредоточено на спецавтотранспорте и медицинской технике. Модификация авто, представленная на выставке, предназначена для работы в полевых условиях и способна сделать нелегкий труд военных медиков более безопасным и эффективным», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Производство «Швабе-СпецАвто» запущено в 2021 году в Нижнем Новгороде. Здесь собирают модернизированные автомобили на колесной базе LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva KUB, LADA Niva Prima и MA3. Автомобили предназначены для бригад скорой медицинской помощи и перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Авто собираются из российских комплектующих и отличаются улучшенной эргономикой и повышенным уровнем безопасности.

«Серия бронированных автомобилей продумана под задачи силовых ведомств и врачей, которые работают в особых условиях. На нашем производстве такие машины оснащаются новым шасси для высокой проходимости и получают самую высокую защиту от каких-либо повреждений. Приглашаем всех лично ознакомиться с преимуществами реального образца данного спецтранспорта», – рассказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Российская неделя здравоохранения – самый масштабный комплексный проект в области медицины и охраны здоровья. Он охватывает практически всю отрасль, в том числе производство оборудования, науку и практическую медицину. В этом году на 50 тыс. кв. м разместились 700 экспонентов из 25 стран. Ожидается, что за пять дней выставку и форум посетят свыше 15 тыс. профильных специалистов.