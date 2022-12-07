Папа римский заявил о необходимости интегрировать Россию в Европу

Папа римский: интеграция Украины в ЕС без России только усугубит конфликт

Папа римский считает, что для урегулирования конфликта на Украине нужны не просто переговоры, а налаживание отношений между Россией и Западом, пишет La Croix. Он понимает, что причиной разногласий стало расширение НАТО на восток. Но для гарантии мира необходима общая интеграция Европы и России.

По мнению председателя Всемирного союза староверов Ленонида Севастьянова, старообрядческой ветви русского православия, Папа римский, стремящийся наладить отношения между Россией и Европой, может сыграть важную роль в установлении мира на Украине. Предлагаем нашим читателям мнение Леонида Севастьянова.

Тема возможного участия папы Франциска в переговорах между враждующими сторонами все чаще обсуждается в российских и мировых СМИ. Учитывая, что все предыдущие усилия других посредников за последние несколько месяцев оказались напрасными, а перспективы диалога пока очень туманны, главный вопрос заключается в следующем: что могут принести попытки Папы римского заставить участников сесть за стол переговоров?

Решение проблем между Россией и Западом

Из бесед с папой Франциском я сделал вывод, что у него есть собственное видение урегулирования конфликта. Он не хочет ограничиваться предложением о прекращении огня. Он хочет положить начало переговорному процессу по решению фундаментальных проблем между Россией и Западом.

Папа понимает, что продвижение НАТО на восток стало барьером в отношениях между Москвой и западными странами. При этом он исходит из того, что интеграция Украины в Евросоюз без России не решит проблему, а только усугубит ее. Поэтому для урегулирования конфликта на Украине необходимо думать об общей европейской интеграции — с участием в ней как Киева, так и Москвы. Этот процесс подобен примирению между Германией и Францией после Второй мировой войны, в результате которого был создан Европейский союз.

Реалполитик

В этом подходе нет никакой идеологии, никакого идеализма, только реальная политика. Я уверен, что, когда они создавали ЕС, ни немцы, ни французы не питали особой симпатии друг к другу. Они не отказывались ни от своих личных мнений, ни от собственной истории. Но в то же время они понимали, что прагматизм должен возобладать над их идеологиями и старыми обидами. Именно прагматизм взаимных интересов позволил сформировать Европейское Сообщество. (В 1992 году оно стало Евросоюзом, прим. ИноСМИ.) Это сделало невозможной войну между его членами, несмотря на предшествовавшие объединению тысячелетия столкновений и войн между странами региона.

Россия, Европа и Украина должны идти по пути взаимной интеграции, если хотят создать безопасное европейское пространство. Увеличение военных бюджетов, производство и поставка оружия никогда не приводили к миру. Папа римский исходит из того, что путь к нему заключается во взаимной интеграции и взаимной безопасности, а не в снабжении оружием одной стороны конфликта против другой.

Если три стороны готовы идти по пути мира, Папа римский может предложить посредничество Ватикана. В своей истории Ватикан всегда придерживался нейтрального статуса и стремился к мирному решению конфликтов, став площадкой для поиска компромиссов и консенсуса.

Автор: Леонид Севастьянов (Leonid Sevastyanov) — председатель Всемирного союза староверов