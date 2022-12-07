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Интерфакс-АВН

В Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации в РФ

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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал не обращать внимания на публикации возможности второй волны мобилизации в РФ, поскольку в соцсетях появляется много провокационных сообщений.

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся сообщения о возможности новой волны мобилизации Песков сказал: "Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента".

"А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Просто на эти все сообщения (в соцсетях) не нужно обращать внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На просьбу прокомментировать обращение к президенту РФ от ряда депутатов Мосгордумы, которые просят издать указ о завершении мобилизации, Песков сказал: "Мы здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет".

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Россия
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