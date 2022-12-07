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ЦАМТО

Оборонный бюджет Никарагуа в 2023 ф.г. составит 110,4 млн. долл. США

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Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 6 декабря. Правительство Никарагуа в 2023 финансовом году выделит 327,9 млн. долл. США на обеспечение безопасности и общественного порядка и 110,4 млн. долл. США на оборону.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на официальную никарагуанскую газету La Gaceta, из общего государственного бюджета страны на следующий год службы безопасности и общественного порядка получат 9,8%, а Минобороны – 3,3%.

При этом, как отмечает издание, никарагуанская армия имеет один из самых низких бюджетов в Центральноамериканском регионе, а также во всей Латинской Америке. Таким образом, Вооруженные силы Никарагуа во многом зависят от сотрудничества с другими странами, в основном с ее ближайшими союзниками – Россией и Китаем.

Правительство Никарагуа одобрило общий государственный бюджет 2023 ф.г. в размере 3046,7 млн. долл. США, в котором предусмотрен профицит в размере 130,9 млн. долл. США.

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Китай
Никарагуа
Россия
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