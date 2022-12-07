Украина хочет производить собственное оружие. Пока получается плохо

El País: Украина собирается производить оружие, чтобы не зависеть от западных поставок

Западные арсеналы истощаются, и Украина может остаться без поставок оружия, пишет El País. На этом фоне Киев хочет восстановить оборонную промышленность. Но пока даже то, что уже есть, приходится вывозить за рубеж, отмечает автор статьи.

Киев начинает восстанавливать собственную военную промышленность, чтобы стать менее зависимым от поставок союзников.

Кристиан Сегура (Cristian Segura)

Украина как государство всё ещё существует не только потому, что её граждане, армия и лидеры решили дать отпор россиянам, но и благодаря поддержке мощной международной коалиции. Без военной помощи партнёров из НАТО Украина не продержалась бы. Но, по словам союзников, оказывать помощь становится сложнее, есть риск истощения собственных арсеналов. Экономическая и политическая ситуация в Европе и США меняется, чаша весов может склониться в пользу прекращения финансовой и военной помощи. В связи с этой угрозой Украина хочет стать менее уязвимой в вопросе вооружений и восстановить оборонную промышленность.

В 1991 году с распадом СССР и получением независимости новое государство Украина унаследовало 15% военной промышленности бывшей империи. Такие данные привёл военный историк Стивен Залога (Steven Zaloga) в опубликованной в июне работе. Впоследствии Украина закрыла эти предприятия и постепенно демилитаризировалась из-за нехватки средств. Вместе с тем сохранились некоторые ключевые центры производства, которые работают по сей день: харьковский завод имени В.А. Малышева — крупнейший в СССР производитель бронетехники, Николаевский судостроительный завод — важнейшее предприятие подобного рода в Советском Союзе, Конструкторское бюро "Южное" в Днепропетровске — главный советский производитель межконтинентальных ракет, а также такие заводы, как, например, предприятие авиационной промышленности "Антонов", производитель ракет "Артем" в Киеве и производитель авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье. <…>

До того, как Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе, бюджет украинской армии постоянно урезался. В 2014 году именно добровольческие батальоны встали на защиту украинского суверенитета, поскольку Вооружённые силы оказались сокращены до минимума. С тех пор армию модернизировали, но по части поставок техники она начала зависеть от партнёров из НАТО.

В последние недели представители главных стран Североатлантического альянса заговорили о том, что их собственные арсеналы не дотягивают до желаемого уровня, а производство нового оружия не поспевает за спросом. Так, например, 26 ноября источники из НАТО заявили изданию The New York Times, что на фронте в Донбассе Украина расходует до семи тысяч снарядов в день. При этом США производят 15 тысяч таких снарядов в месяц. "Можно нарастить производство, увеличив смены или же усилив работу на уже существующих линиях производства, но нужно больше линий, больше предприятий, а для этого требуются инвестиции и время", — сказал 25 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но есть ещё риск того, что политическая ситуация изменится не в лучшую сторону на фоне возможной экономической рецессии, и военные расходы на Украину сократятся. Особенно это касается США, где видные республиканцы уже настаивают на таком решении, а на ноябрьских промежуточных выборах палата представителей перешла как раз под их контроль.

В опубликованной в сентябре статье главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что разумное решение — готовиться к тому, что конфликт продолжится и в 2023 году. В работе, автором которой также является генерал-лейтенант Михаил Забродский, главнокомандующий отметил, что победа Украины в 2023 году зависит от ещё большей поддержки международных союзников. "Получение соответствующих систем вооружения от партнеров может рассматриваться Украиной только как временное решение", — заявили авторы. "Мы должны готовиться к тому, что конфликт может затянуться на годы, поэтому поддержка Украины не должна уменьшаться", — предупреждал Столтенберг в июне.

Советское вооружение

Украинский арсенал и производственные центры ориентированы в основном на советские разработки. Когда в 2014 году начались боевые действия, Украина приостановила импорт комплектующих из России. Это привело к тому, что с 2016 года "Антонов" не заключил ни одного контракта на новые самолёты, следует из опубликованной в сентябре работы эксперта американского Института внешнеполитических исследований Томаса Лаффитта (Thomas Laffitte). На этой неделе общественности представили первые образцы снарядов, которые были произведены на Украине в ходе конфликта. Речь идёт о 152-мм артиллерийских снарядах, изготовленных государственным концерном "Укроборонпром". Украинская пропаганда тут же подхватила эту новость. Знаменитости позировали на камеру, подписывая первые образцы. Снаряды предназначены для гаубиц Мста-Б, разработанных в СССР.

Информацию о производственной сети, которую сейчас развивает Украина у себя и в соседних странах, пока держат в секрете. В сентябре государственный производитель оружия объявил о запуске двух заводов в сотрудничестве с двумя странами НАТО, но не уточнил, о ком идёт речь. "Укроборонпром" выпустил 18 ноября заявление, в котором объявил о соглашении с шестью членами НАТО, включая Польшу, Францию, Чехию и Данию, на открытие новых производственных линий. По словам компании, цель соглашения — активизировать работу отделов разработки нового оружия, запустить производство танков и мин, а также боеприпасов 152 мм и 122 мм. Последние предназначены для советской самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

"Укроборонпром" признал, что запасы боеприпасов для советской техники истощаются. В конце ноября во время поездки в Румынию Столтенберг заявил, что страны коммунистического блока, входящие теперь в НАТО, вновь запустили производство советских боеприпасов, чтобы помочь Украине. Зависимость от советской оборонной промышленности заметна в любой части фронта.

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В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил агентству Reuters, что правительство должно делать ставку на собственное производство боеприпасов для техники НАТО, имеющей решающее значение в конфликте, и создание армии "воздушных, наземных и морских беспилотников". В ноябре Киев с радостью принял новость о том, что турецкая компания Baykar откроет в ближайшие два года завод по производству боевых беспилотников на Украине. Baykar занимается производством ударных беспилотников Bayraktar, играющих важную роль в обороне страны. Но эксперты, в том числе и Лаффитт, сомневаются в возможности реализации этих планов в случае продолжения конфликта, особенно с учётом того, что украинский производитель дронов-камикадзе "Укрспецсистемс", вынужден был недавно перенести свои заводы в Польшу, чтобы не попасть под бомбардировки.

"Укроборонпром" подчеркнул, что сейчас основная задача украинской оборонной промышленности — поддерживать работу предприятий, занимающихся ремонтом техники и гаубиц, чтобы не пришлось размещать их за границей. Но они тоже не застрахованы от российских атак, хотя и находятся в западных областях, далеко от фронта и в засекреченных местах.