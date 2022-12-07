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ТАСС

Песков: итогом происходящего на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва не видит перспектив переговоров с Киевом, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Происходящее на Украине должно завершиться установлением справедливого и долгосрочного мира, но Москва по-прежнему не видит перспектив для проведения переговоров. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, с этим можно согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ситуация на Украине, скорее всего, будет урегулирована посредством мирных переговоров между Москвой и Киевом.

"Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент", - подчеркнул Песков, добавив, что Москва неоднократно об этом говорила. 

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Россия
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Украина
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