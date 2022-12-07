Шойгу сообщил, что количество авиапроисшествий в ВС РФ удалось свести к минимуму

Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0208, регистрационный номер RF-78663). Ульяновск, 2022 год.

В войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника, заявил глава Минобороны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество авиационных происшествий в Вооруженных силах (ВС) России, благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, удалось свести к минимуму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", - сказал он во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС.

Шойгу отметил, что в связи с активным использованием авиации в рамках специальной военной операции основные усилия в работе по предотвращению авиапроисшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава.

Глава ведомства сообщил, что в войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника. "Наши специалисты успешно ее осваивают, что в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов", - указал он.