Войти
ТАСС

Шойгу сообщил, что количество авиапроисшествий в ВС РФ удалось свести к минимуму

391
0
0
Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединен
Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0208, регистрационный номер RF-78663). Ульяновск, 2022 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника, заявил глава Минобороны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество авиационных происшествий в Вооруженных силах (ВС) России, благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, удалось свести к минимуму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", - сказал он во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС.

Шойгу отметил, что в связи с активным использованием авиации в рамках специальной военной операции основные усилия в работе по предотвращению авиапроисшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава.

Глава ведомства сообщил, что в войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника. "Наши специалисты успешно ее осваивают, что в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов", - указал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
15.08.2022
Ракетными темпами: какие новинки покажут на форуме «Армия-2022»
18.05.2021
В Минобороны считают, что новый договор с Казахстаном повысит уровень взаимодействия
05.08.2020
Шойгу объявил об увеличении окладов некоторых категорий военнослужащих
08.01.2020
США разворачивают силы быстрого реагирования на Ближнем Востоке
04.10.2018
Израиль заявил о планах военных операций в Сирии после поставок С-300
02.08.2016
Шойгу: ВМФ России в 2016 году должен получить 12 боевых кораблей
18.06.2013
Российская авиация становится на крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 16:21
  • 39358
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:56
  • 10
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия
  • 06.12 14:26
  • 2
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 06.12 14:23
  • 3
«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022
  • 06.12 11:03
  • 2
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации