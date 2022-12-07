Шойгу сообщил, что количество авиапроисшествий в ВС РФ удалось свести к минимуму

В войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника, заявил глава Минобороны
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество авиационных происшествий в Вооруженных силах (ВС) России, благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, удалось свести к минимуму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности, количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", - сказал он во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС.
Шойгу отметил, что в связи с активным использованием авиации в рамках специальной военной операции основные усилия в работе по предотвращению авиапроисшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава.
Глава ведомства сообщил, что в войска продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника. "Наши специалисты успешно ее осваивают, что в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов", - указал он.