Yonhap: в Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических кораблей

Национальное управление оборонных закупок планирует в следующие шесть лет инвестировать на эти цели $27 млн

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Южная Корея официально запустила работу исследовательского центра по развитию программы беспилотных космических кораблей многоразового использования. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление оборонных закупок (DAPA).

Центр открыт при Сеульском национальном университете. Его основной задачей будет исследование и разработка технологий для беспилотных космических кораблей многоразового использования.

DAPA планирует в следующие шесть лет инвестировать на эти цели $27 млн. В работу центра будут вовлечены более 240 специалистов из 14 университетов страны. В проекте также участвуют четыре южнокорейские компании, в том числе Korea Aerospace Research Institute, Hanwha Aerospace Co.

Как отмечает агентство, открытие центра является частью политики Южной Кореи по развитию передовых космических технологий. Так, в ноябре президент Юн Сок Ёль заявил, что Сеул планирует к 2032 году доставить свой аппарат на Луну, а к 2045 году достичь поверхности Марса. Как ожидается, в следующем году в стране будет создано национальное космическое агентство по аналогу NASA. Расширение космической программы было одним из предвыборных обещаний Юн Сок Ёля.