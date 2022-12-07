Байден отказался от переговоров по Украине в надежде "обескровить Россию"

TAC: Украина не сможет победить Россию даже с поддержкой Запада

Возможный исход украинского конфликта с самого его начала так и не изменился, считает автор статьи в TAC. Для разрешения кризиса нужна дипломатия — более того, ее будет вполне достаточно. Но США отказываются от переговоров, желая обескровить Россию.

Питер ван Бурен

С того момента, как российские войска перешли украинскую границу, у конфликта было лишь два возможных исхода. Украина достигает дипломатического решения, перекраивает свою физическую границу на востоке (то есть Москва присоединяет к себе ее часть к востоку от Днепра и устанавливает сухопутный коридор в Крым), и таким образом прочно восстанавливает свою геополитическую роль буферного государства между НАТО и Россией. Или, после потерь на поле боя и дипломатии, Россия отступает на исходные февральские позиции, а Украина опять же прочно восстанавливает свою геополитическую роль буферного государства между НАТО и Россией.

По состоянию на пятое декабря, на 286-й день конфликта, несмотря на шумиху о ядерной войне и смене режима, это по-прежнему единственный реальный исход. Для разрешения кризиса на Украине нужна дипломатия — более того, ее будет вполне достаточно. Пока все стороны это не осознáют и не согласятся сесть за стол переговоров, эта мясорубка, все более кровавая и действенная, будет продолжаться. Нынешний ход боевых действий — завоевание территорий в стиле Первой мировой медленным наступлением с применением оружия XXI века — не может продолжаться бесконечно. У обеих сторон рано или поздно закончится молодежь на убой.

Владимир Путин не торопился с самого начала боевых действий, а брать Киев даже не собирался. Он хотел обзавестись "лежачим полицейском" между Россией и НАТО. С наращиванием сил НАТО в Польше эта проблема для Путина становится все острее. Россия была бессильна на переговорах после распада Советского Союза, но ей пообещали, что расширяться на восток НАТО не будет. Это оказалось ложью, и теперь Польша — священная территория НАТО, не менее благословенная, чем Париж, Берлин и Лондон, и столь же неприкосновенная для иностранного вторжения.

Ответный ход России (а ответный ход есть всегда, не забывайте, эти ребята ведь играют в шахматы) — углубить границу с Украиной и стратегически исключить ее пересечение войсками НАТО. Война с НАТО будет вестись на территории Украины. В основе конфронтации России с Западом на Украине лежит представление, что Советский Союз в 1989–1990 годах был обманут, и без признания этого борьба не прекратится. Вот почему любой план оттеснить Россию к границам до февраля 2022 года обрекает Украину на борьбу до конца безо всякой возможности победить — сколько бы дареного американского оружия она ни получила.

Поэтому Россия хочет, чтобы восточная часть Украины (левый берег Днепра) стала буферной территорией. Она хочет, чтобы Крым и, возможно, Одесса стали плацдармом для захода на фланг вторжения НАТО на севере, если до этого дойдет. Спецоперация на Украине в представлении Путина проводится во имя выживания (Запад волен это одобрять или не одобрять, но понимать обязан). Кроме того, это сведение старых счетов 1989 года, поэтому невозможно себе представить, чтобы, решившись на этот неминуемый шаг, он отступит, ничего не добившись. Это делается не для того, чтобы "спасти лицо", как это подается в западной прессе, это буквально вопрос жизни и смерти в продолжающейся борьбе с НАТО. После 1989 года в путинской оценке событий места доверию больше нет. Представьте себе, что Северная Корея вдруг попросила передвинуть демилитаризованную зону.

Пара слов о неприменении ядерного оружия. План Путина зависит от исхода борьбы с Украиной при опосредованном участии США, а не от прямого конфликта с превосходящей в военном отношении Америкой и всей НАТО. Несмотря на все жесткие заявления, Украина в НАТО не входит и едва ли войдет в будущем, поэтому верный способ заставить Америку ввязаться — это как раз ядерное оружие. После этого больше нет ничего невозможного. До появления грибовидного облака Россия и США — ссорящиеся супруги, которые в сердцах могут отпустить крепкое словцо или разбить тарелку. Ядерный взрыв — это как если бы партнер перешел от случайных измен к полноценному роману: прежние правила игры уже не действуют.

Тут может случиться всякое, а прямого вмешательства США план Путина не подразумевает. Значит, никакого ядерного оружия. Путин будет воевать традиционными методами.

Санкции никакого значения не имеют, да и не имели в принципе. С самого начала энергетические санкции США сыграли России на руку, поскольку цены на нефть выросли. Ситуация может достичь апогея через месяц или два, когда в Германии настанут зимние холода и природного газа из России будет не хватать, но это внутригерманская проблема, от которой США наверняка отмахнутся. (Бывший экономический гигант и конкурент США впервые с 1991 года показал дефицит внешней торговли — еще один приятный бонус для Америки.)

Ситуация настолько разболталась, что "кому-то" позарез понадобилось взорвать трубопровод "Северный поток", чтобы показать Германии, что ей придется обойтись без российской энергии, а фиктивные санкции якобы положат конец конфликту. Санкции — это потемкинские деревни для американской публики, а не средство сдерживания России. И никакой смены режима в Москве не грядет: нет ни людей, кому бы это было под силу, ни даже желающих.

Путин запросит дипломатии лишь в том случае, если издержки с его стороны продолжат расти из-за выбранной стратегии. В этом и заключается его слабость. Первая мировая война была во многом вариацией на тему военной стратегии XVII Iвека, когда противники выстраивались в линию через поле и стреляли друг в друга, пока одна из сторон не объявляла о поражении и не уходила. Но в Первой мировой уже была артиллерия, пулеметы и другие орудия убийства ХХ века — не в пример эффективнее мушкетов XVIII века. Молох войны пожирал армии заживо и обескровил стороны. Подкрепление из США обеспечили решающий перевес британцам и французам, но если бы в 1917 году США остались дома, война закончилась бы чудовищной ничьей.

Путин прекрасно знает, что с востока Украины его вытеснит разве что удар НАТО, поэтому никакого стимула уходить у него нет. Путин с первых выстрелов спланировал свою операцию так, чтобы не дать США повода ввязаться. Россия обстреливает украинские города ракетами, Украина требует от США противоракетное оружие. Свою самопровозглашенную роль защитника Украины Америка запросто укрепит новыми поставками, а также парой спецподразделений и военизированных формирований ЦРУ. Где же российские стратегические бомбардировщики? Где всемирная охота на украинские корабли? Где попытки закрыть западную границу Украины с Польшей? Где та гигантская Красная Армия, чьего триумфального вторжения в Западную Европу НАТО ждет вот уже 70 лет?

Если смотреть на конфликт на Украине как на своего рода маневры, то многое становится понятным. Это, в сущности, не такой уж секрет. Дипломатическое решение на Украине для Вашингтона очевидно. Но администрация Байдена упрямо отказывается от переговоров, предпочитая обескровливать русских, словно на дворе снова 1980 год, а мы опять в Афганистане. В погоне за партийным одобрением Джо Байден разыгрывает из себя "крутого" военного президента. Как и в Афганистане в 1980 году, США, похоже, готовы сражаться до последнего местного воина (поставляя им ровно столько оружия, чтобы избежать явного поражения), после чего им неизбежно придется начать переговоры — это было постыдно тогда и постыдно сегодня.

Мир сфер влияния вернулся. Подтвердите же это дипломатией и остановите бойню!

Питер ван Бюрен — автор книг "У нас были добрые намерения: как я помог проиграть битву за сердца и умы иракского народа", "Война Хупера: роман о Японии времен Второй мировой" и "Призраки Тома Джоуда: история 99 процентов".