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ТАСС

Блинкен: США поддерживают Украину, чтобы она вернула земли, утраченные с февраля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Saul Loeb/Pool via AP

Соединенные Штаты не обсуждают "Украину без Украины", отметил госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сосредоточены на поддержке Украины в военном отношении и помощи ей в возвращении территорий, занятых Россией с 24 февраля. С таким утверждением в понедельник выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"Наши усилия сосредоточены на том, чтобы продолжать делать то, что мы делаем, а именно: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны, тем, что ей нужно для противостояния российской агрессии, для возвращений территорий, захваченных у нее с 24 февраля, а также обеспечить экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы страна могла противостоять тому, что происходит каждый день", - сказал дипломат.

Журналист издания в ходе дискуссии также спросил у госсекретаря США, какова конечная цель Украины и можно ли говорить о возможном "прорыве" украинских войск в Крым. Блинкен прямо на вопрос не ответил, но указал, что США не обсуждают "Украину без Украины". "Это означает, что в основе своей украинцы принимают решения о том, куда им продвигаться, когда они туда хотят попасть, как они хотят это делать, но при нашей поддержке и поддержке десятков стран по всему миру", - добавил госсекретарь США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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