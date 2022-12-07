Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США

Как считает Пол Госар, Украина превратилась в авторитарный режим

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар считает поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной. Об этом конгрессмен написал на своем аккаунте в социальной сети Twitter в понедельник, отреагировав на кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

"Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна, - заявил Госар. - Смерти продолжаются, а Украина (помимо нацистских полков) превратилась в авторитарный режим, не заслуживающий никакой поддержки". "Я выступаю за мирные переговоры, а не за смерть и разрушение. Не за бомбежки церквей", - подчеркнул конгрессмен.

Ранее в октябре Госар опубликовал письмо, в котором пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры.