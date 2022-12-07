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ЦАМТО

Эстония подписала контракт на закупку РСЗО M142 HIMARS

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Пуск ракеты M142 HIMARS
Пуск ракеты M142 HIMARS.
Источник изображения: marinecorpstimes.com

ЦАМТО, 6 декабря. Генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус-Вальдемар Саар 2 декабря подписал с Агентством по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) контракт на закупку шести РСЗО M142 HIMARS.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) производства компании Lockheed Martin закупаются в США в рамках программы "Иностранные военные продажи". Общая стоимость контракта составляет более 200 млн. долл.

Как заявлено, это крупнейший проект по закупке систем вооружения в истории Эстонии. Помимо РСЗО, соглашение предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, а также оказание услуг обучения личного состава, обслуживания и логистической поддержки. В пакет поставки входят боеприпасы с дальностью стрельбы 70 до 300 км.

Первые поставки РСЗО M142 ВС Эстонии состоятся в 2024 году.

Программа с Эстонией является частью масштабного пакета мер, который США реализуют для укрепления обороноспособности Украины и стран восточного альянса НАТО. США поддержали различные оборонные разработки в Эстонии, выделив за последние пять лет 228 млн. долл. на закупки и инфраструктурные проекты. Ранее помощь в сфере безопасности использовалась для пополнения запасов боеприпасов большого калибра.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время РСЗО в составе ВС стран Балтии отсутствуют. В декабре прошлого года на встрече в Каунасе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс достигли договоренности о том, что все три балтийские страны приобретут РСЗО для своих вооруженных сил.

Утвержденный правительством Эстонии в декабре 2021 года "Национальный план развития обороны до 2031 года" предусматривает создание подразделения, оснащенного реактивными системами залпового огня.

Госдепартамент США 15 июля 2022 одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 6 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), до 36 контейнеров с управляемыми РС M30A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (ER GMLRS), до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM404 (ER GMLRS), до 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 500 млн. долл.

Госдепартамент США 9 ноября 2022 года одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 8 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, а также сопутствующих боеприпасов, оборудования и услуг на сумму до 495 млн. долл.

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