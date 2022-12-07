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РИА Новости

Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Помощник Путина Ушаков: всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома" Лихачев

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", - сказал Ушаков на вопрос, участвует ли Кремль в ситуации с соглашением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
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