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ТАСС

СМИ: США теряют доверие союзников из-за манипулирования украинским кризисом

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Как считает газета Global Times, Вашингтон провоцирует жесткую конкуренцию, направленную на ослабление европейской экономики

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. США теряют доверие своих союзников и международного сообщества из-за попыток использовать украинский кризис для получения конкурентного преимущества. Такое мнение выразила во вторник газета Global Times.

"В ходе российско-украинского конфликта Вашингтон постоянно призывает Европу оказать давление на Россию, одновременно с этим провоцируя жесткую конкуренцию, направленную на ослабление европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает рушиться, как и их гегемония, маскирующаяся под "международный порядок, основанный на правилах", - отмечает автор.

По его мнению, "истинный международный порядок должен быть основан на Уставе ООН и преследовать цель построения сообщества с общим будущим, а не базироваться на юрисдикции Вашингтона".

Агентство Bloomberg в конце октября сообщало, что торговые отношения США и ЕС переживают кризис из-за американского закона о снижении инфляции, который, по мнению европейских лидеров, может привести к новой трансатлантической коммерческой войне. Как напомнило агентство, всего год назад в Брюсселе на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент США Джо Байден объявил о начале новой эры в торговых отношениях с Европой: отменил введенные экс-главой государства Дональдом Трампом торговые барьеры на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия тарифов на сталь и алюминий. Теперь же союзники США в ЕС говорят о нечестной политике Вашингтона в промышленной сфере, указывая на закон о снижении инфляции в стране, который подразумевает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, которые откроются на территории США, и в целом побуждает население покупать американскую продукцию (план "Покупай американское"). 

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