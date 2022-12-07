Navantia передала ВМС Саудовской Аравии третий корвет класса Avante-2200

ЦАМТО, 6 декабря. Компания Navantia объявила о передаче командованию ВМС Саудовской Аравии третьего (из пяти заказанных) корвета класса Avante-2200, (832) "Хаиль" (Hail).

В мероприятии, о состоявшемся 4 декабря на предприятии Navantia в Сан-Фернандо (Кадис), принял участие командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдулла Аль-Гофейли.

Navantia поставила корвет "Хаиль" ВМС Саудовской Аравии через три года после начала резки стали для постройки корабля (сентябрь 2019 г.). Корвет продемонстрировал в ходе испытаний соответствие всем предъявляемым заказчиком требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. При поддержке Navantia SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением HAZEM.

Большая часть работ по постройке кораблей выполняется в Испании. Резка стали для головного корвета, (828) "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Саудовской Аравии 31 марта 2022 года. Передача заказчику второго корвета серии, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), состоялась 26 июля 2022 года

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся еще два корабля, включая (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah). Пятый корвет серии был спущен на воду в декабре 2021 года. Корабль должен быть поставлено заказчику в 2024 году.

В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет выполнена в Саудовской Аравии. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

30 ноября 2022 года представители Министерства обороны Саудовской Аравии, главного управления военной промышленности Саудовской Аравии GAMI (General Authority for Military Industries) и компании Navantia подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Navantia совместно с саудовской судостроительной компанией выполнит проектирование и постройку пяти новых многоцелевых боевых кораблей для ВМС Саудовской Аравии. Как планируется, этот документ будет финализирован в контракт в 2023 году.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, развивает максимальную скорость 27 узлов, автономность – 21 сутки. Экипаж и дополнительный персонал на борту составляет 102 человека. В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства группы Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.