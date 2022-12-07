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Naked Science

Новые системы оповещения об опасных сближениях спутников вместо решения проблем создадут свои

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Станция слежения (контрольно-измерительный комплекс в советской и российской терминологии), расположенная на базе ВВС США Вандерберг
Станция слежения (контрольно-измерительный комплекс в советской и российской терминологии), расположенная на базе ВВС США Вандерберг.
Источник изображения: US Air Force, Tech. Sgt. JT Armstrong

Мониторинг обстановки в околоземном пространстве и оповещение спутниковых операторов о сближении их аппаратов с мусором или другими объектами — дело, безусловно, полезное и благородное. Еще и очень востребованное нынче, поэтому им занимается все больше игроков на рынке. Но эксперты предупреждают: помимо очевидной пользы, обилие новых систем оповещения об опасных сближениях спутников несет целый сонм уникальных проблем.

Последнее десятилетие в космонавтике ознаменовалось повальной ее коммерциализацией — частные ракеты, спутники и даже корабли. Аналогичные процессы идут и в той части освоения околоземного пространства, которая, обычно, скрыта от глаз публики. Речь о наземной инфраструктуре, конечно же: станциях слежения и связи. Но в связи с появлением нескольких новых подобных коммерческих объектов возник вполне очевидный, на первый взгляд вопрос — а как согласовывать их одновременную работу?

Допустим, оператор одной спутниковой группировки пользуется услугами национальной службы отслеживания объектов в околоземном пространстве (SSA). Ее точность обнаружения опасных объектов на низких орбитах (НОО), например, составляет порядка пяти километров. А другой оператор заказывает аналогичные услуги у коммерческого поставщика и в его данных погрешность всего километр. Предположим, что обе компании расположены в разных юрисдикциях. Как следует поступать обоим операторам, если первый получил уведомление об опасном сближении, а второй нет? А если наоборот?

Сейчас такие вопросы решаются в частном порядке или на основе различных соглашений как между правительствами разных стран, так и отдельными игроками на рынке. Но эта система уже работает со скрипом, а в ближайшем будущем спутников на НОО станет еще больше. И мусора прибавится, потому что это неизбежный процесс — часть аппаратов выходит из строя, верхние ступени ракет не всегда корректно возвращаются в атмосферу, да и прошлые ошибки человечества дают о себе знать.

Компактные радары для отслеживания космического мусора, которые тестировались в Испании и Германии для EU SST

Источник изображения: ESA

Эти, а также многие другие связанные проблемы обсуждались на ежегодной конференции Глобальной сети по устойчивому развитию в космосе (GNOSIS). Она прошла 30 ноября и один из выступавших участников — Ричард Далбелло (Richard DalBello), директор Офиса по коммерческому освоению космоса при Министерстве торговли США, — озвучил вышеописанные вопросы. Как пишет издание SpaceNews, в качестве примера чиновник привел Европейскую систему космической разведки и отслеживания (EU SST). Этот сервис начнет предоставлять услуги третьим лицам уже в январе 2023 года.

По словам Далбелло, в отрасли есть единые базы данных, между которыми есть некоторая согласованность. Но они не всегда обновляются и синхронизируются оперативно. Более того, используемые для предсказания траекторий модели могут отличаться между разными SSA. Наконец, точность отслеживания объектов в околоземном пространстве зависит от множества факторов, среди которых не только разрешающая способность оборудования, но и его калибровка, ориентация в пространстве, а также место расположения. Подробно проблемы таких мероприятий Naked Science рассматривал в материале о противоспутниковом оружии.

Поднятая американским чиновником дискуссия нашла живой отклик у других участников конференции. Нельзя сказать, что какие-то единые решения удалось принять, но консенсуса достигнуть получилось. Все участвовавшие в обсуждении эксперты сошлись во мнении, что отрасли необходимы свои «правила движения в космосе». За их разработку особенно рьяно выступили испанские и норвежские специалисты. А вот регламенты обмена данными между SSA явно станут предметом ожесточенных переговоров. Вероятно, ближайшие пару лет станут определяющими для космонавтики — появятся единые нормы, контролем за исполнением которых займется международный регулятор.

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Страны
Германия
Испания
США
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