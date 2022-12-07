БПЛА Китая: сверхзвуковой разведывательный WZ-8.

По данным национальных источников, разработку высотного сверхзвукового разведывательного БПЛА Китая WZ-8 специалисты компании Beihang Yuchangying UAV Technology Company (г.Пекин) начали в 2011 году. При этом, они основывались на данных по аналогичному аппарату под обозначением D-21, который американские конструкторы разрабатывали одновременно с разведывательным самолетом SR-71 Blackbird («Черный дрозд»).

Китайские конструкторы приняли в расчет возможности систем ПВО СВ и ВМС США, а именно ЗРК «Пэтриот» с ракетой MIM-104 PAC3 (высота пуска до 25 км) и корабельных ЗУР RIM-161 SM-3 (высота пуска до 30 км). В результате они сформулировали концепцию «Парная четверка», согласно которой WZ-8 должен выполнять полет на скорости от 4 МАХ и на высотах более 40 км, что обеспечивает возможность безопасного прорыва линий ПВО армии и ВМС США.

Согласно китайским источникам, первый испытательный полет дрон выполнил в 2015 году, тогда как презентация этого БПЛА Китая состоялась в рамках парада 2019 года, посвященного 70-летию обретения независимости КНР. По оценкам наблюдателей длина WZ-8 может составлять от 11,5 до 13 м, размах крыла от 4,5 до 6,7 м, высота до 2,2 м. Полная масса – 5000 кг.

БПЛА Китая WZ-8 на выставке Zhuhai Airshow-2022

Известно, что трехмерную раму БПЛА из титанового сплава на трехмерном лазерном принтере производит компания Xinjinghe Laser Technology Development (Beijing) Co.,Ltd (г. Пекин). Шасси, гидравлику и топливную аппаратуру предоставляет Guizhou Longfei Aviation Accessories Co., Ltd. (г. Аньшунь, пров. Гуйчжоу). Вторая компания входит в состав Гуйчжоусской авиационной компании, специализирующейся на производстве БПЛА нескольких моделей.

Согласно разработанной концепции запуск WZ-8 обеспечивает дальний бомбардировщик «Хун-6» в модификациях K, J или N поскольку максимальная масса боевое нагрузки для такого самолета составляет около 6000 кг. Пуск БПЛА с самолета-носителя может осуществляться на высотах от 3000 м. Размещение БПЛА под фюзеляжем самолета-носителя обеспечивают две проушины.

В качестве силовой установки на WZ-8 используется два жидкостных ракетных двигателя модели YF-50A (входят в состав третьей ступени ракеты-носителя легкого класса «Великий поход-4»), которые модернизированы под увеличенное время работы – 1000 секунд. По данным китайских источников, тяга данного двигателя составляет около 670 кгс/см.кв.

Сопла двигателей YF-50A и тормозной щиток в хвостовой части БПЛА

Использование жидкостного двигателя обусловлено необходимостью экономично расходовать топливо (емкость топливного бака не превышает 2000 л.) и при этом развивать скорость до 6 МАХ. Согласно полученной информации, WZ-8 имеет максимальную дальность полета около 3000 км и может совершать маневры по высоте до 100 км. Оперение дрона обладает подвижными рулевыми поверхностями, обеспечивающие маневры по курсу и по высоте. Продолжительность полета на скоростях 4, 5 и 6 МАХ составляет 45, 30 и 16,5 минут соответственно.

Низкий уровень радиолокационной заметности дрона обеспечивает специальное покрытие, которое на ощупь напоминает резину. Корпус практически лишен отверстий для забора воздуха.

В качестве полезной нагрузки разведывательный БПЛА Китая WZ-8 несет РЛС разведки и аппаратуру многоканальной спутниковой связи (с КА разведки, самолетами ДРДиН, самолетами-разведчиками). Это оборудование позволяет беспилотнику не только ориентироваться в пространстве, но и обеспечивать наведение баллистических ракет средней и увеличенной дальности типа «Восточный ветер-21» и «Восточный ветер-26».

БПЛА WZ-8 под фюзеляжем дальнего бомбардировщика «Хун-6»

В случае проведения операции против авианосных ударных групп ВМС США в акватории Японского моря два бомбардировщика «Хун-6» под прикрытием 4 истребителей «Цзянь-20» должны выполнить пуск двух БПЛА WZ-8, которые обеспечат разведку и наведения указанных БРСД. В целях выполнения объективного контроля вторая группа бомбардировщиков «Хун-6» в составе 6 самолетов обеспечит запуск шести БПЛА WZ-8, которые осуществят проверку результатов применения баллистического ракетного вооружения.

По расчетам китайских специалистов, подразделениям ВВС НОАК для адекватного выполнения задач на Северном (Японское море), Восточном (восточно-китайское море) и Южном (акватория ЮКМ и далее в направлении о. Гуам) оперативных направлениях с учетом возможных отказов необходимо иметь в арсенале не менее 100 беспилотных летательных аппаратов WZ-8.

Согласно имеющейся информации, ВВС НОАК уже провели две разведывательные операции на северном и восточном оперативных направлениях с применением WZ-8.

Схема размещения элементов конструкции WZ-8

Перечисление от носа к хвосту:

Обтекатель носовой части Система спутниковой связи для передачи данных на наземные пункты управления Люк аппаратного отсека Система спутниковой связи для передачи/приема данных на/с КА разведки, самолетов ДРДиН и самолетов-разведчиков. Отсек с разведывательной аппаратурой РЛС с синтезированной апертурой Проушины креплений под фюзеляж бомбардировщика «Хун-6» Заливная горловина для топлива Топливный бак

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий