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Польшу назвали новой военной сверхдержавой Европы

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В Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Interia: в Польше, в отличие от других стран Европы, нет проблем с набором граждан в армию

Польша стала новой военной сверхдержавой Европы, пишет Interia. Такому статусу поспособствовала вторая по величине оружейная промышленность на континенте, а также решения руководства страны в сфере обороны, принятые в связи с началом спецоперации России на Украине.

Польша благодаря принятым в последние годы решениям в сфере обороны стала новой военной сверхдержавой Европы, оценил португальский еженедельник Sabado. Как отмечается, "в отличие от других европейских стран", в Польше нет проблем с набором граждан в армию. Еженедельник также обратил внимание на польскую оборонную промышленность. "Это вторая по величине оружейная промышленность в Европе после Турции", — пишет он.

Издаваемая в Лиссабоне газета отметила, что Варшава задолго до спецоперации России на Украине предостерегала от сближения Берлина с Москвой, назвав заключенное в 2014 году соглашение о строительстве газопровода "Северный поток — 2" "новым пактом Молотова-Риббентропа".

Еженедельник считает, что Польша стремится в "относительно короткие сроки установить свое военное превосходство на европейском континенте". "Польша не скрывает таких амбиций и не далека от их реализации", — пишет лиссабонская газета.

"Польша за несколько лет стала новой сверхдержавой Европы"

Sabado, напоминая о заказе Варшавой вооружений в Южной Корее и США, отмечает, что уже в 2023 году Польша выделит на оборону 3% своего ВВП — это одна из самых больших сумм в НАТО. Он указывает, что, "в отличие от других европейских стран", в Польше нет проблем с набором граждан в армию. Издание напоминает о быстро развивающихся структурах польской территориальной обороны. Португальский еженедельник подчеркивает, что сильной стороной польской оборонной системы является оружейная промышленность. "Сегодня (...) это вторая лучшая оружейная промышленность в Европе после Турции", — признало лиссабонское издание. Примером современной боевой техники польского производства являются самоходные гаубицы Krab. Еженедельник отметил, что Варшава передала их Украине.

Как отмечает португальское издание, именно начало угроза со стороны России привела к тому, что Польша стала новой военной сверхдержавой в Европе всего за несколько лет.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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