Презентацию B-21 Raider назвали посланием Китаю и России

B-21 Raider показали пока только с одной стороны.

Презентацию малозаметного стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider сочли посланием Китаю и России. Обозреватель 19FortyFive Джеймс Холмс рассказал о целях публичной демонстрации.

Отмечается, что организаторы презентации запретили посетителям проносить на мероприятие камеры и мобильные телефоны. Также они выбирали ракурсы, с которых зрители могли наблюдать за бомбардировщиком.

«Выборочное раскрытие информации ставит важную аудиторию — потенциальных врагов, а также союзников и друзей — в известность о том, что вооруженные силы США разработали впечатляющую, возможно, выигрывающую войны новую систему вооружения», — пишет Холмс.

Он приводит слова историка Эдварда Люттвака, который писал, что основной политической целью вооружений и военных маневров является демонстрация возможностей. «Успешно используя экспедиционные военно-воздушные силы, флотилии кораблей или дивизии сухопутных войск, американские командиры пытаются убедить противника, что он, скорее всего, проиграет в испытании оружия. Рациональный антагонист отказался бы от конфронтации, если бы был убежден, что он не может победить», — отметил Холмс.

Бомбардировщик B-21 Raider, который называют самым совершенным самолетом ВВС США, представили 2 декабря на предприятии компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.