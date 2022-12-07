NYT: Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций

Источники издания предполагают, что Москва нашла каналы по приобретению полупроводников в обход рестрикций

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции, сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что РФ нашла каналы по приобретению полупроводников в обход антироссийских рестрикций.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.