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ТАСС

СМИ: Канада выделит $11 млн на технику для разминирования на Украине

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

Речь идет о костюмах для саперов и системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, уточняет The Globe and Mail

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канада выделит 15 млн канадских долларов ($11 млн) на оборудование, которое необходимо Украине для разминирования. Об этом во вторник сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на власти страны.

Речь идет о костюмах для саперов и "современных системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья".

По данным издания, этот шаг поможет Киеву в обнаружении и обезвреживании наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее канадские власти приняли решение оказать Украине военную помощь на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). В очередной пакет помощи вошли зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Оттава также намеревалась передавать Киеву снимки с канадских спутников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. При этом глава МИД РФ отметил, что альянс навязывает Киеву ведение войны, только осложняя ситуацию. 

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Страны
Канада
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
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