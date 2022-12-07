СМИ: Канада выделит $11 млн на технику для разминирования на Украине

Речь идет о костюмах для саперов и системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, уточняет The Globe and Mail

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канада выделит 15 млн канадских долларов ($11 млн) на оборудование, которое необходимо Украине для разминирования. Об этом во вторник сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на власти страны.

Речь идет о костюмах для саперов и "современных системах с дистанционным управлением для разминирования больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья".

По данным издания, этот шаг поможет Киеву в обнаружении и обезвреживании наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее канадские власти приняли решение оказать Украине военную помощь на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). В очередной пакет помощи вошли зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Оттава также намеревалась передавать Киеву снимки с канадских спутников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. При этом глава МИД РФ отметил, что альянс навязывает Киеву ведение войны, только осложняя ситуацию.