ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии

Минобороны России показало кадры учений по "зачистке" населенного пункта

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населенного пункта.

"Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время.

Наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населенного пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения бойцами сплошной "зачистки" города с разных его сторон. После пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю. Огневую поддержку пехоте оказывают и экипажи танков Т-80. Их снаряды мощнее, могут уничтожать не только живую силу, но и бронеобъекты, огневые средства.

"В основном после первого учебного дня люди более или менее уже начинают контактировать и уже работать совместно, одной группой, как одни братья", - рассказывает старший стрелок Сергей.

Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие ЗВО продолжают совершенствовать свое мастерство ежедневно, без выходных, и днем, и ночью выходя на огневые рубежи.