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ТАСС

США заявили о повышении потенциальной оперативной совместимости сил Украины и НАТО

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Учения ВС США и Украины
Учения ВС США и Украины.
Источник изображения: ianed.ru

В Госдепе объяснили это техникой, подготовкой и системами, которые получили ВСУ за последние 10 месяцев

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США считают, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы. Об этом заявила в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Я бы сказала, что за последние 10 месяцев произошло много такого, что усиливает возможности Украины быть оперативно совместимой с НАТО: техника, которую они получают, подготовка, которую они проходят, системы, которые они используют", - отметила она.

Как напомнила Данниган, Вашингтон неоднократно заявлял, что "по-прежнему привержен политике открытых дверей" НАТО. По ее словам, "это относится и к Украине". По ее мнению, представителям стран, входящих в Североатлантический альянс, следует заострять внимание на том, что "отношения между Украиной и НАТО продвигаются".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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