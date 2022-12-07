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ТАСС

СМИ: США не добивались от Зеленского выполнения минских соглашений

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Действующий президент Украины был избран в 2019 году во многом благодаря своей программе установления мира с Россией, считает обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказывался от выполнения минских соглашений, власти США не стали добиваться от него этого. Такое мнение выразил в опубликованной в понедельник авторской статье обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер.

Как отмечается в материале, Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20) на Бали, заявил, что Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных "Минску-3". Он тогда сказал, что минские соглашения ранее якобы позволили России нарастить силы.

"Однако слова Зеленского на Бали, хотя и были с дипломатической точки зрения хорошо подобраны для его аудитории, неточно отражали историю. Не Россия использовала время, полученное благодаря соглашению, для наращивания сил перед тем, как его нарушить. Это была Украина", - подчеркнул Снайдер.

По оценке автора, "в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе установления мира с Россией". Он, в частности, "получил голоса русскоязычных жителей юга и востока" Украины. Как полагает обозреватель, для выполнения договоренностей, предусмотренных минскими соглашениями, "Зеленский должен был заручиться поддержкой США". "Он ее не получил. Брошенный и находящийся под давлением Зеленский отказался выполнять договоренности. Далее США не смогли заставить его вернуться на путь дипломатии", - отмечается в статье.

Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев "был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в НАТО".

В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Великобритания) Ричарда Саквы. Как он отметил, "ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения им своей части" минских соглашений. Как отмечает Снайдер, с этой точкой зрения согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хотя и публично поддерживали минские соглашения, "ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению". 

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