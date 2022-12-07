Блинкен считает, что конфликт на Украине закончится путем переговоров

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон хотел бы "долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия" Москвы и Киева

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Украине, скорее всего, будет урегулирована посредством мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"В какой-то момент, скорее всего, это закончится дипломатией, переговорами", - сказал он. По словам Блинкена, Соединенные Штаты хотели бы "долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.