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ТАСС

Блинкен считает, что конфликт на Украине закончится путем переговоров

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон хотел бы "долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия" Москвы и Киева

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Украине, скорее всего, будет урегулирована посредством мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"В какой-то момент, скорее всего, это закончится дипломатией, переговорами", - сказал он. По словам Блинкена, Соединенные Штаты хотели бы "долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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