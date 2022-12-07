Тихоокеанский флот вновь признали лучшим в ВМФ России за учебный год

Общая наплаванность кораблей ТОФ на 49% превысила показатели 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам 2022 учебного года признан лучшим в Военно-морском флоте России, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ. В частности, общая наплаванность кораблей на 49% превысила прошлогодние показатели.

"На Тихоокеанском флоте состоялось расширенное заседание Военного совета, на котором были подведены итоги учебного 2022 года. В ходе заседания командующий флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что ТОФ в шестой год подряд признан лучшим по видам боевой подготовки в Военно-морском флоте Российской Федерации. Итогом учебно-боевой деятельности флота стали 12 призов Главнокомандующего ВМФ РФ по различным видам боевой подготовки. В 2022 году общая наплаванность кораблей Тихоокеанского флота составила более 7 800 суток, что на 49% превышает показатель 2021 учебного года", - говорится в распространенном сообщении.

Экипажи морской авиации ТОФ перевыполнили план по общему налету почти на 65%, этот показатель в 2022 году превысил 8 800 часов. Кроме того, силы флота в составе коалиционной группировки показали высокие результаты при участии в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022".

"Отдельно командующий Тихоокеанским флотом отметил успехи военнослужащих соединений морской пехоты флота, которые ежедневно демонстрируют мужество и профессионализм, образцово выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. 155 отдельной бригаде морской пехоты ТОФ в марте 2022 года было присвоено высокое звание "гвардейская", - напомнили в пресс-службе.

В завершении заседания Военного совета адмирал Авакянц вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим, а также переходящие призы лучшим объединениям, соединениям, воинским частям и управлениям штаба флота. Более 100 военнослужащих награждены грамотами и получили благодарность от командующего флотом.