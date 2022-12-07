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ТАСС

Орбан поддержал заявление Макрона о цене конфликта на Украине для ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Darko Vojinovic

Для выживания европейской промышленности необходимо быстро решить проблему энергетического кризиса, подчеркнул премьер Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции и поддержал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине разная для ЕС и США, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов.

"Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции", - написал глава венгерского правительства в понедельник на своей странице в Twitter.

О разнице в цене ситуации на Украине для Брюсселя и Вашингтона Макрон заявил 4 декабря в интервью американскому телеканалу CBS. Он также добавил, что потребители в государствах ЕС вынуждены платить высокую цену за поставляемые из США энергоносители, это негативным образом сказывается на отношениях и влияет на конкурентоспособность европейских стран. 

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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