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Вестник Мордовии

Необандеровцы посадили "Василек" на старую "Шишигу"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики вооруженных формирований киевского марионеточного режима скрестили ГАЗ-66 - "Шишигу" с 82-мм автоматическим минометом 2Б9 "Василек".

Как сообщает "РГ: русское оружие", ранее на такие двухосные вездеходы, которые имелись у аэромобильных соединений, прозванных "аэромогильными", устанавливали 23-мм спаренные скорострельные зенитные пушки ЗУ-23-2.

Однако, как оказалось, эти орудия не слишком подходят для применения с таких относительно легких, весящих около 6000 кг, автомобилей. Во время стрельбы транспортное средство начинало раскачивать, и, соответственно, падала точность стрельбы.

Правда, необандеровцы очень долго не могли этого понять, поэтому подобные импровизированные самоходки эксплуатировались достаточно долго, пока у многих не был выбит ресурс или их не уничтожили антифашисты.

"Васильки" же более привычны на легких гусеничных бронированных транспортерах-тягачах. Например, попадались экземпляры, получившие защитные бортовые экраны с установленными в качестве дополнительного вооружения автоматическими гранатометами АГС - 17 "Пламя".

Что касается ГАЗ-66 с 2Б9, то этот гантрак не является новым, он был замечен еще до начала специальной операции, хотя не исключено, что изготовили лишь несколько таких машин. Правда, нет данных, что самоделки как-то особенно смогли проявить себя.

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